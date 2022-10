Ouganda: 11 enfants meurent dans l'incendie d'une école pour aveugles

(Belga) Onze écoliers ont péri, et six autres se trouvaient dans un état critique mardi, après un incendie qui s'est déclaré en pleine nuit dans le dortoir de leur école pour aveugles du centre de l'Ouganda.

Le feu a frappé vers 1h00 du matin mardi dans l'école pour aveugles Salama située dans le village de Luga, à environ 45 kilomètres à l'est de la capitale Kampala, a indiqué la police ougandaise. "La cause de l'incendie est actuellement inconnue mais pour l'instant onze décès (...) ont été confirmés et six personnes dans un état critique ont été admises à l'hôpital", a annoncé la police dans un communiqué. Surpris dans leur sommeil, ces élèves aveugles se sont retrouvés pris au piège en raison notamment des fenêtres anti-effraction qui équipaient le bâtiment, conformément à la législation gouvernementale, a expliqué à l'AFP la ministre ougandaise aux Personnes handicapées, Hellen Grace Asamo: "Ils n'ont pu s'échapper et ont été brûlés". Les autorités tentaient toujours d'identifier les victimes mardi soir. Le dortoir abritait principalement des fillettes, scolarisées en école primaire, mais le directeur de l'école, Francis Kirube, a précisé à l'AFP que certains garçons défavorisés du village étaient également hébergés dans une pièce jouxtant le dortoir. "Nous enquêterons sur les causes de l'incendie et s'il y a des coupables, ils seront appréhendés", a assuré le ministre des Affaires intérieures, le général Kahinda Otafiire. Construite en 1999, l'école Salama accueille plusieurs dizaines d'élèves, âgés de 6 à 14 ans, qui y sont également hébergés. (Belga)