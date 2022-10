Visite d'Etat en Lituanie - La Belgique a proposé un concert à la délégation lituanienne

(Belga) Un jour après que la Lituanie a offert un banquet d'État à la délégation belge, le président lituanien Gitanas Nauseda et son épouse Diana Nausediene ont assisté mardi soir à un concert classique. Des musiciens de l'Opéra de la Monnaie de Bruxelles, de l'Orchestre national de Belgique, de l'Orchestra Academy (projet commun entre la Monnaie et le l'Orchestre national) et des chanteurs de l'Académie de la Monnaie ont donné un concert d'environ 50 minutes dans les locaux de la Société philharmonique nationale de Lituanie.

Le concert a été donné dans des tons lituaniens et belges. Les hymnes nationaux des deux pays ont également été joués. Des œuvres du musicien de jazz belge Toots Thielemans et de l'artiste lituanien Mikalojus Konstantinas Ciurlionis ont été aussi jouées. L'événement était animé par le présentateur radio et de télé Kurt Van Eeghem. Le président lituanien et le reste de la délégation ont ensuite été conviés à une réception. (Belga)