BENE-League - Lions nouveau leader

(Belga) Le champion en titre, Lions, est le nouveau leader de la BENE-League de handball, du moins jusqu'à samedi soir. Les joueurs de Sittard ont battu Volendam 27-36 en match avancé mardi. Visé a enregistré sa sixième victoire consécutive contre Hubo Handbal et grimpe à la quatrième place.

La décision de Volendam-Lions est tombée dès la première mi-temps au cours de laquelle les Lions ont pris une avance confortable de 12-20. Lors de Visé-Hubo, les Liégeois ont pris l'avance rapidement et menait 18-12 à la mi-temps. Les Limbourgeois se sont bien mieux comportés en seconde période. Après dix minutes, le déficit s'était réduit à deux buts. Dans le dernier quart-temps, l'écart s'est réduit à plusieurs reprises à sa plus simple expression au tableau d'affichage mais le club fusionné n'est jamais parvenu à combler son retard et s'est incliné 26-25. (Belga)