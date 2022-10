La dernière phase du plan de circulation de Schaerbeek sera "gelée" pendant quelques mois

(Belga) Le plan Good Move dans le quartier Berenkuil à Schaerbeek sera temporairement "gelé" jusqu'en mars 2023, a confirmé à Belga le premier échevin Vincent Vanhaleweyn (Ecolo) mardi. Le plan de circulation n'était en vigueur que depuis deux jours.

Cette décision intervient après deux jours de vives protestations de la part des habitants du quartier. Mardi soir, une petite délégation de résidents a été reçue par la commune. L'échevin Vanhaleweyn a indiqué que les anciennes règles de circulation seraient rétablies pour "restaurer la sérénité et la sécurité". Le conseil communal de Schaerbeek va à présent mettre autour de la table des négociations les partisans et les opposants au plan de circulation. "Nous sommes convaincus que chacun souhaite une amélioration de la qualité de vie dans son quartier. Notre volonté est de créer une cohésion sociale par le dialogue et non par la confrontation. Notre volonté n'est pas d'enterrer le projet, mais de réunir les pour et les contre en cinq mois et de trouver une solution pour tout le monde", a précisé M. Vanhaleweyn. Après le quartier Azalées et le quartier Royal Sainte-Marie, le quartier Berenkuil est le troisième et dernier de Schaerbeek à être rendu sans voiture. Mais ce changement a été annulé après deux jours de protestations des riverains. Bien que, selon le premier échevin, ce ne soit pas un échec. "Si nous parvenons à amener les partisans et les opposants à dialoguer pour trouver une solution commune, ce sera une grande victoire", assure M. Vanhaleweyn. (Belga)