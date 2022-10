Une manifestation contre Good Move tourne mal à Schaerbeek: deux policiers et un pompier blessés, le plan de circulation "gelé" temporairement

Deux policiers et un pompier ont été blessés lors de la manifestation de mardi soir contre le plan de circulation Good Move à Schaerbeek, a indiqué la zone de police de Bruxelles-Nord. Plusieurs personnes ont également été arrêtées lors d'échauffourées.

La manifestation contre le plan Good Move dans le quartier de Berenkuil a débuté sur la place Stephenson, d'où les riverains mécontents ont alors pris la direction de la place du Pavillon. Là, les pompiers sont intervenus pour un petit incendie et ont été visés par des jets d'œufs. Un pompier a été blessé à l'œil. La foule s'est ensuite déplacée vers l'hôtel de ville, sur la place Collignon, mais la police a dû intervenir lorsque quelques fauteurs de troubles se sont attardés dans les rues autour de la place du Pavillon. "Le bilan est de deux policiers légèrement blessés et neuf arrestations, dont trois judiciaires et trois administratives", a expliqué le chef de la police de Bruxelles-Nord, Olivier Slosse.

C'était la deuxième journée consécutive de manifestations dans la commune de Schaerbeek, mardi. Les résidents du quartier de Berenkuil sont opposés au nouveau plan de circulation entré en vigueur lundi.

La dernière phase du plan de circulation "gelée"

Entre-temps, le collège communal a pris une décision: le plan Good Move dans le quartier Berenkuil à Schaerbeek sera temporairement "gelé" jusqu'en mars 2023, a confirmé à Belga le premier échevin Vincent Vanhaleweyn (Ecolo) mardi. La commune va consulter les résidents. Les plans de circulation du quartier des Azalées et du quartier Royal Sainte-Marie resteront toutefois en vigueur.

L'échevin Vanhaleweyn a indiqué que les anciennes règles de circulation seraient rétablies pour "restaurer la sérénité et la sécurité". Le conseil communal de Schaerbeek va à présent mettre autour de la table des négociations les partisans et les opposants au plan de circulation. "Nous sommes convaincus que chacun souhaite une amélioration de la qualité de vie dans son quartier. Notre volonté est de créer une cohésion sociale par le dialogue et non par la confrontation. Notre volonté n'est pas d'enterrer le projet, mais de réunir les pour et les contre en cinq mois et de trouver une solution pour tout le monde", a précisé M. Vanhaleweyn.

Après le quartier Azalées et le quartier Royal Sainte-Marie, le quartier Berenkuil est le troisième et dernier de Schaerbeek à être rendu sans voiture. Mais ce changement a été annulé après deux jours de protestations des riverains. Bien que, selon le premier échevin, ce ne soit pas un échec. "Si nous parvenons à amener les partisans et les opposants à dialoguer pour trouver une solution commune, ce sera une grande victoire", assure M. Vanhaleweyn.