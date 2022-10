On va changer d’heure ce week-end: est-ce que cela va permettre d’économiser de l’énergie?

Ce week-end, nous passerons à l’heure d’hiver, c’est-à-dire que nous gagnerons une heure de sommeil. On peut se demander si cela aura un impact sur nos factures d’électricité.

Dans la nuit de samedi à dimanche, nous passerons à l'heure d'hiver. Nous reculerons donc nos aiguilles d'une heure. Ce changement d'heure a été instauré dans les années 70 et il avait pour objectif de limiter l'éclairage artificiel.



En cette période de crise énergétique, on peut se demander s'il va nous permettre d'économiser de l'énergie, hé bien pas vraiment, comme le confirme Damien Ernst, professeur en électromécanique à l'Université de Liège : "C’est le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été qui provoquait des économies. De l’été à l’hiver, c’est plus ou moins neutre, parce que quand vous vous levez le matin, il fait de toute façon déjà sombre et quand vous rentrez du boulot, il fait déjà sombre. Ce passage ne va donc certainement rien changer. Par contre, ce sera peut-être le prochain passage d’hiver à été qui va changer. Et là il y a différentes études et la majorité de celles-ci montre que les effets des changements sont complètement mineurs et presque non mesurables". Ce gain ne représenterait d’ailleurs que 0,5 à 2,5 % de la consommation totale.