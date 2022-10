La décision des chauffeurs est tombée: la grève continue au sein du réseau TEC de Charleroi, mais pour combien de temps?

Les chauffeurs du Tec Charleroi ont voté mercredi matin, lors d'une assemblée, en faveur de la poursuite du mouvement de grève entamé il y a plusieurs jours. Le réseau devrait en conséquence être à nouveau perturbé mercredi. Des chauffeurs sortis des dépôts mercredi matin ont fait état d'un vote au cours duquel 118 d'entre eux se seraient exprimés pour la poursuite du mouvement contre une centaine qui auraient fait le choix contraire.

Le mouvement, qui touche les dépôts de Jumet, Anderlues et Janson, est lié à la hausse des prix de l'énergie et aux difficultés financières que de plus en plus de citoyens rencontrent, selon le personnel du Tec. Les grévistes espèrent pouvoir mobiliser d'autres travailleurs et plus largement des citoyens autour de ces questions.

Mardi, ils se sont ainsi rendus à Couillet pour tenter de rallier à leur mouvement les travailleurs de l'intercommunale carolo de propreté Tibi. D'après certains travailleurs, une nouvelle assemblée est programmée vendredi.

