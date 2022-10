Chantier du tram à Liège: 11 millions d’euros vont être débloqués pour une catégorie de riverains

Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il est revenu sur les nuisances liées au chantier régional du tram et a annoncé une aide pour les commerçants impactés.



Les travaux du tram créent de nombreuses nuisances et des retards pour les Liégeois. Le bourgmestre précise qu’une somme de 11 millions d’euros a été dégagée avec la Région wallonne pour venir en aide aux commerçants impactés par ces nuisances. "Ces aides seront payées suivant des modalités que nous étudions pour l’instant avec un bureau d’avocat, qui tiennent compte du nombre de personnes employées, de la proximité avec le chantier, de la durée des inconvénients". Willy Demeyer évoque une indemnisation "avant la fin de l’année".



En ce qui concerne le calendrier, Willy Demeyer confirme que les travaux devraient se terminer en août 2023 et que la mise en service du tram est prévue pour l’année 2024.