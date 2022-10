Le roi Philippe condamne "l'acte barbare" de la Russie dans un discours aux troupes belges (vidéo)

Le roi Philippe a rendu visite ce mercredi matin aux troupes belges stationnées à Pabrade dans l'est de la Lituanie où le chef de l'État a condamné dans une allocution devant les militaires "la violence indescriptible" de l'armée russe en Ukraine.

Notre souverain, accompagné du président lituanien Gitanas Nauseda, a été reçu sur la base militaire de Pabrade, située à une dizaine de kilomètres à peine de la frontière bélarusse. Les deux chefs d'État ont pris part à un briefing du major Jean-Marc Baudouin avant d'assister à une démonstration militaire d'une opération offensive. Ils ont aussi pris le temps de saluer les troupes.

Dans un discours aux militaires belges, le roi Philippe a exprimé sa fierté envers les troupes belges stationnées à la frontière orientale de l'Otan. "Les alliés montrent leur solidarité, mais aussi leur détermination à préserver nos libertés, nos valeurs démocratiques et notre prospérité. Nous voyons cette solidarité se refléter ici aujourd'hui. Et c'est impressionnant", a déclaré le Roi, faisant clairement référence à l'invasion russe en Ukraine.

"Je suis fier de voir les pays occidentaux s'unir contre cet acte barbare, ces actes de violence, contre cette vague de violence indescriptible."

Le soutien du monde occidental ne s'arrêtera pas après le dernier coup de feu

Le Roi a également promis que la solidarité avec l'Ukraine se poursuivra après la guerre, lorsque le pays devra être reconstruit. "Le moment où les combats cesseront approche. Nous pourrons alors construire une Ukraine libre et prospère", a-t-il déclaré à la fin de son discours. "La route est encore longue, mais le soutien du monde occidental ne s'arrêtera pas après le dernier coup de feu."

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense Hadja Lahbib et Ludivine Dedonder étaient également présentes à Pabrade aux côtés du Roi.

Pourquoi des militaires belges en Lituanie ?

L'armée belge est présente sur le territoire lituanien dans le cadre de la "présence avancée renforcée" (en anglais eFP pour "enhanced Forward Presence") de l'Otan dans les pays baltes et en Pologne, un dispositif mis en place après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et dont la taille a doublé depuis l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, le 24 février dernier.

La contribution belge à l'eFP en Lituanie consiste principalement en une compagnie d'infanterie motorisée du Bataillon des Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne, renforcée par des soldats d'autres unités de notre pays. Le détachement belge compte 145 soldats. L'unité est basée à Rukla, dans le centre du pays, mais se trouve actuellement à Pabrade pour l'exercice militaire international "Iron Wolf".

Le groupement tactique en Lituanie compte au total un peu moins de 1.700 soldats de six pays différents. Outre la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la République tchèque et le Luxembourg sont également présents.

Il s'agit de la deuxième visite du roi Philippe à des soldats belges à l'étranger depuis l'invasion russe de l'Ukraine. En juin, il avait déjà rendu visite aux soldats belges stationnés en Roumanie.

La reine Mathilde, qui n'était pas présente mercredi matin sur la base de Pabrade, a visité de son côté en compagnie de la Première dame Diana Nausediene le Centre pour l'Ukraine à Vilnius où les réfugiés ukrainiens peuvent se rendre pour obtenir de l'aide, participer à des activités culturelles et sportives ou encore suivre des cours de langue.

Une visite de la ville de Kaunas avant de partir

La visite d'État du roi Philippe et de la reine Mathilde s'est officiellement terminée mercredi après-midi par une visite de la ville de Kaunas, située dans le centre du pays. Le couple souverain s'y est rendu notamment pour visiter le musée national Ciurlionis.

Deuxième plus grande ville de Lituanie, Kaunas porte cette année le titre de "capitale européenne de la culture". Visvaldas Matijosaitis, maire de cette ville a accueilli les souverains belges dans le palais présidentiel historique. Lors de cette réception, le jeune accordéoniste Erikas Kelpsta a joué devant les invités.

Le couple royal a également visité le musée consacré à l'écrivain, peintre et compositeur lituanien Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (1875-1911). La directrice du musée, Daina Kamarauskiene, et le présentateur de télévision et de radio belge Kurt Van Eeghem, auteur d'un livre sur l'artiste lituanien, ont été leurs guides.

Cette visite a été suivie par celle des projets "5X5" et "K-Totem", deux projets d'arts graphiques auxquels la ville de Kaunas et l'organisation "Designregio Kortijk' ont participé. Le couple royal formé par Albert II et Paola avait effectué, en 2006, la précédente visite d'État dans ce pays balte.