Les pompiers bruxellois vont faire grève pour la première fois de leur histoire: "On a eu les inondations, les canicules, les gens sont à bout"

Les pompiers du SIAMU, le Service d’incendie et d’Aide Médicale Urgente de la région de Bruxelles, sont en colère. En dix ans, le personnel n'a augmenté que de 10% alors que les interventions, elles, ont augmenté de 70%. Ces pompiers bruxellois se sont réunis ce matin et pour la première fois de leur histoire, ils ont décidé de faire grève à la fin du mois de décembre.

C’est un événement presque historique qui se prépare. "Je suis pompier depuis 1988. Je n’ai jamais connu les pompiers de Bruxelles en grève totale, comme ce qui est annoncé aujourd’hui", témoigne Eric Labourdette, le responsable du syndicat SLFP, zone de secours.

Les éléments déclencheurs sont le manque criant de personnel et l’explosion de la charge de travail. En un an, plus de 11.000 interventions supplémentaires ont été comptabilisées pour un même nombre d’agents.



"On a eu les inondations, on a eu les épisodes de fortes chaleurs, les canicules, de cet été, les gens sont vraiment à bout, on demande un renfort de l’effectif de garde pour remplacer ne fût-ce que les malades, les absents et les burn out", précise Eric Labourdette.

Quelles conséquences sur les interventions?



Aujourd’hui, le métier n’est pas officiellement considéré comme pénible, alors qu’il remplit tous les critères. Un des objectifs de cette grève serait donc d’abaisser l’âge de la pension à 60 ans, au lieu de 67 ans. "Je veux pouvoir profiter à mes 60 ans, comme tout le monde d’au moins 10 ans de pension", confie un pompier bruxellois.



Les accidents, les incendies ne s’arrêtant jamais, tout sera prévu afin que les conséquences de cette grève ne retombent pas sur le citoyen.

"Les pompiers vont quand même venir travailler un fine, sauf qu’on va obliger notre hiérarchie à nous réquisitionner pour qu’on aille travailler. L’idée, c’est de marquer un grand coup dans les mois qui vont venir", souligne Pablo Nyns, caporal et délégué syndical CGSP.

La date de l’action n’a pas encore été fixée, mais l’appel aux 1.100 pompiers bruxellois est bien lancé.