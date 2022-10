Importante fuite de gaz près de la gare de Charleroi: "Un bruit infernal et un trou béant"

Une fuite de gaz s'est produite mercredi vers 15h00 à hauteur du pont Olof Palme dans le quartier de la Ville Basse de Charleroi, où une importante opération de requalification urbaine est en cours.

"Que se passe-t-il au niveau des travaux à la gare de Charleroi sud ? Un bruit infernal et un trou béant où une sorte de vent, du gaz ?", se demande David ce mercredi après-midi via notre bouton orange Alertez-nous. "Des policiers, pompiers et ambulance sont présents. L’accès y est fermé", précise quelques minutes plus tard Sara.

Une importante fuite de gaz s'est produite vers 15h à hauteur du pont Olof Palme dans le quartier de la Ville Basse, à côté de la gare des bus TEC. C'est une conduite de gaz qui a été percée par un engin de chantier. Les témoins ont pu apercevoir une colonne de gaz s'échapper et entendre un bruit assourdissant.

Les pompiers et la police ont été déployés rapidement sur place. Un périmètre de sécurité a également été dressé et les bâtiments voisins ont été évacués par mesure de précaution.

La fuite a nécessité l'arrêt de la circulation des trains et des trams durant une demi-heure environ, a indiqué le porte-parole des pompiers de Charleroi. Selon ce dernier, la situation a pu rentrer dans l'ordre rapidement grâce à la présence de vannes de part et d'autre du pont.

Tout est rentré rapidement dans l'ordre, a indiqué une porte-parole de la SNCB peu après 18h00.

L'opérateur des réseaux de gaz et d'électricité Ores est intervenu et a stoppé l'arrivée du gaz, ce qui a mis un terme aux opérations d'évacuation des bâtiments les plus proches, a indiqué le porte-parole des pompiers.