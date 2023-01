"Si cela se confirme, je devrai tout stopper": Yves loue son appartement à Liège sur Airbnb, et craint la nouvelle taxe belge

Yves, un Liégeois, nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous faire part de son inquiétude. Ce propriétaire loue régulièrement son appartement sur Airbnb. Il craint qu'avec toutes les taxes mises en place par le législateur ces derniers mois, la location de logement sur une courte durée ne soit plus rentable.

"Tous les week-ends de tous les mois, il y a des réservations." Devant le tableau récapitulatif des locations de son appartement, Yves est inquiet. Ce Liégeois nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous.

Il craint que le régime de taxations mis en place par les autorités ne rende plus rentable la location de son logement pour des séjours de courte durée. Le père de famille loue son appartement régulièrement via la plate-forme Airbnb. Le site permet à des voyageurs de passage d'entrer rapidement en contact avec lui, pour séjourner dans son appartement. "C'est un petit apport financier. Ça permet que l'appartement se paie, paie son énergie. Ça ne représente pas énormément de gain", précise-t-il.

Si je le louais à l'année, j'aurais plus de gain

C'est en 2019 qu'Yves a débuté par mettre en location son appartement. Après une séparation, il fait l'acquisition en 2017 d'un appartement dans sa ville de cœur: Liège. "Le but était de me rapprocher de mes enfants", explique-t-il. Peu de temps après, Yves rencontre une nouvelle compagne et va progressivement s'installer chez elle.

Résultat, son appartement est de plus en plus libre. Lui vient alors l'idée de le mettre en location sur Airbnb. "Si je le louais à l'année, j'aurais plus de gain. Mais l'idée est de garder une flexibilité et un accès à mes enfants qui ont leur école pas loin. Et pour nous, pouvoir y venir quand on est libres".

"J'aime ma ville"

Yves se définit avant tout comme un amoureux de sa ville: Liège. Mettre en location son appartement, c'est promouvoir sa ville, mais aussi l'occasion d'accueillir des touristes de tout horizon : Allemagne, Pays-Bas Québec, etc. "Je suis Liégeois depuis toujours. Je n'ai jamais déménagé, même quand j'ai travaillé à Bruxelles ou à Charleroi. J'aime ma ville, j'ai toujours promu ma ville." Notre alerteur laisse de la documentation sur sa région pour ses locataires et dit ne pas être avare en conseil: "Il y a un vrai système d'agent de tourisme. Je conseille sur les restaurants, les sorties, les musées, …", raconte-t-il.

Une taxation qui va dépendre de la fréquence de location

Depuis qu'il est devenu "hôte" sur le site du géant américain, les revenus d'Yves ont été croissants. Mais cette année, ses bénéfices - comme pour tous les autres propriétaires de la plateforme - ne pourront plus échapper au Fisc. En effet, la Belgique a obligé les plateformes communautaires de locations de logement comme Airbnb à collaborer avec le fisc. Concrètement, les entreprises comme Airbnb doivent désormais chaque année communiquer à l'administration fiscale les montants perçus par les particuliers qui mettent leur bien en location. Seul problème, les contours et les mécanismes de cette taxation restent encore flous pour certains, dont Yves. Il craint de voir fondre ce petit revenu complémentaire. "Si cela se confirme, je devrai tout stopper".

L'administration fiscale fera une distinction entre les loueurs occasionnels et les professionnels.

Si c'est occasionnel, trois types de taxations seront pris en compte : une sur le revenu immobilier, une sur les revenus mobiliers et une dernière sur les revenus divers (nettoyage, petit-déjeuner, etc).

En revanche, si l'activité est perçue par le Fisc comme professionnelle, les revenus sont considérés comme des rentrées professionnelles et donc taxés comme telles.

Alors, comment savoir dans laquelle des deux catégories, vous faites partie ? Florence Angelici est la porte-parole du SPF Finances. Elle détaille : "Quand vous louez votre bien via Airbnb, on va regarder la fréquence avec laquelle le bien est loué ainsi que votre investissement en temps et en argent". Le FISC ne fixe pas de montant précis pour distinguer les deux possibilités: "Il n'existe pas de chiffres pour déterminer si on a un revenu professionnel ou pas. C'est vraiment l'investissement en temps et en argent qui est effectué qui va déterminer si c'est un revenu professionnel…" ou pas!

Un manque de clarté selon Yves qui laisse planer un doute pour la prochaine déclaration fiscale: "Si la définition d'occasionnellement, ce n'est pas tous les week-ends, alors je vais juste bloquer des week-ends pour ne pas passer à la taxation (professionnelle). L'appartement deviendra moins disponible donc moins rentable, un moment j'arrêterai où je le vendrai ou je louerai à l'année."



À tout cela s'ajoute une nouvelle réglementation. En effet, depuis le 1er juillet 2022, la fourniture de logements meublés est soumise à la TVA de 6 %. Coup sur coup, le législateur a mis la main sur la taxation des nuitées de la plateforme. "La problématique est que soit on ne va plus gagner de l'argent voire en perdre, soit on va devoir augmenter les prix. Ça nécessite un travail administratif supplémentaire, avoir un numéro TVA, etc. Ça commence à faire beaucoup d'argent et de temps qui parte à l'État." Yves insiste, il n'est pas contre une taxation, mais il juge celles-ci trop importantes.

Du côté du SPF Finances, on rappelle que l'objectif de ces taxations est "d'avoir plus d'équité au niveau fiscal. Que tout le monde paie des impôts sur l'ensemble de ses revenus." Les hôtes qui ne rempliraient pas correctement leur future déclaration fiscale encourent une sanction administrative : "Soit des amendes comprises entre 50 et 1.250 euro, soit une majoration d'impôt avec des % qui varient en fonction de la récidive."