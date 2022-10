Le célèbre peintre Pierre Soulages est décédé à l'âge de 102 ans

Du noir pur, il est parvenu à faire jaillir la lumière. Créateur sans compromis, le peintre Pierre Soulages, décédé à l'âge de 102 ans, n'a cessé d'explorer les mystères de ce pigment et de peindre.

Le peintre français Pierre Soulages, connu pour ses tableaux aux nuances infinies de noir, est décédé à l'âge de 102 ans, a-t-on appris mercredi auprès d'Alfred Pacquement, ami de longue date du peintre et président du musée qui porte son nom à Rodez (Aveyron). "C'est une triste nouvelle, je viens de raccrocher avec sa veuve, Colette Soulages", a déclaré à l'AFP M. Pacquement.

Ce père de "l'outrenoir" était une figure majeure de l'art contemporain en France et à l'international.

"J'aime l'autorité du noir, sa gravité, son évidence, sa radicalité (...) Le noir a des possibilités insoupçonnées", expliquait en décembre 2019 l'artiste, un des rares à avoir eu les honneurs du Louvre de son vivant. "C'est une couleur très active. On met du noir à côté d'une couleur sombre et elle s'éclaire", confiait-il lors d'un entretien.

Grand, toujours vêtu de noir, Soulages n'a jamais coupé le lien avec son terroir natal, l'Aveyron, tout en peignant ailleurs. C'était un homme de fidélités, à lui-même, aux paysages de son enfance, aux grands plateaux, à sa quête artistique de lumière.

Pendant plus de 75 ans, il a tracé inlassablement son sillon, s'attirant la reconnaissance des institutions culturelles et du marché de l'art qui en a fait un des artistes français en activité les plus cotés.

A l'approche de son exposition au Louvre fin 2019, une de ses toiles de 1960 a été adjugée 9,6 millions d'euros à Paris, un record mondial. Le précédent record était de 9,2 millions pour une toile de 1959, vendue en 2018 à New York.

"Cela veut juste dire qu'il y a des gens fortunés qui peuvent acquérir des oeuvres", balayait-il, dans Le Monde.