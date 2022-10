Les pompiers de Bruxelles prévoient une grève en décembre

(Belga) Les pompiers de Bruxelles organiseront une journée de grève au mois de décembre. Cette décision a été prise mercredi matin lors d'une réunion du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU), avec les syndicats SLFP et CGSP.

"Une grève totale a été décidée pour le mois de décembre", a annoncé Eric Labourdette, pompier et délégué permanent SLFP. "Elle sera une première du genre au SIAMU de la Région de Bruxelles-Capitale. L'autorité sera forcée d'user de son droit de réquisition", a-t-il dit. "Le SLFP a rappelé qu'il n'était pas favorable à ce genre d'actions mais force est de reconnaître que, face à l'immobilisme de nos pouvoirs politiques envers les agents des zones de secours, il ne reste, malheureusement, que cette solution pour nous faire entendre." Lors de la réunion mercredi, le personnel a rappelé qu'il devait faire face à une augmentation constante du nombre d'interventions mais également à une surcharge de travail en général, ainsi qu'au manque de personnel de garde et à une augmentation des agressions lors des interventions, parmi d'autres problèmes. Les pompiers déplorent également la perte de leurs tantièmes qui leur permettaient d'être pensionné plus tôt sans grande perte financière, compte tenu de la pénibilité de leur travail. (Belga)