Disparition inquiétante de Justine, 20 ans, en France: les enquêteurs retrouvent son sac à main calciné et "des traces de sang"

Des "traces de sang" ont été retrouvées dans la chambre et la voiture du jeune homme placé en garde à vue mardi après la disparition ce week-end à Brive d'une femme de 20 ans, qui reste introuvable malgré une nouvelle battue ce mercredi.

Justine Vayrac, mère d'un enfant de deux ans et demi, n'a plus été vue depuis dimanche matin, vers 04h00, près de la boîte de nuit "La Charrette" où elle passait la soirée.

Citant des témoins, la procureure de la République de Brive, Emilie Abrantes, avait indiqué mardi soir dans un communiqué que la jeune femme "aurait été aperçue pour la dernière fois en compagnie (du) jeune homme" placé en garde à vue, "une connaissance amicale rencontrée quelques fois au sein de la boîte de nuit".

Les enquêteurs ont mis "en évidence la présence de traces de sang au sein du domicile de l'intéressé, dans sa chambre, mais également dans son véhicule au niveau du pommeau de levier de vitesse", a déclaré la magistrate ce mercredi lors d'un point-presse.

"Des analyses ADN sont actuellement en cours afin d'établir le profil génétique pouvant correspondre à ces traces de sang", a-t-elle ajouté. "En outre, le sac à main de Justine Vayrac, contenant des effets personnels, a été découvert calciné à proximité du domicile du gardé à vue", à Beynat, village situé à une vingtaine de kilomètres à l'est de Brive, a-t-elle poursuivi.

"A l'issue de la garde à vue, qui se terminera demain (jeudi) matin, à ce stade des investigations, nous nous orientons vers l'ouverture d'une information judiciaire devant un magistrat du pôle criminel de Limoges", a-t-elle conclu.



Battues et plongeurs

La mère de Justine Vayrac s'est inquiétée de ne pas avoir de nouvelles depuis dimanche car elle entretient des relations "fusionnelles" avec sa fille qui "habite à 50 mètres de chez" elle, à Tauriac (Lot), à une quarantaine de kilomètres de Brive, a-t-elle expliqué.

Elle avait ajouté que Justine Vayrac ne vivait plus avec le père de son enfant, qui habite à Toulouse, mais que les choses entre eux se passaient "bien" et qu'elle avait la garde du petit garçon.

D'après l'avis de recherche diffusé par la police, la jeune femme a des cheveux châtains mi-longs et lisses, des yeux clairs et mesure 1,65 m. Au moment de sa disparition, elle portait une robe rose pastel et des baskets blanches de marque Converse.

"D'importants moyens ont été mobilisés pour tenter de retrouver Justine Vayrac notamment et, dès lundi soir, le recours à des équipes cynophiles, mais également un survol de la zone de disparition par un hélicoptère de la gendarmerie nationale", a précisé Mme Abrantes.

Ce mercredi après-midi, une nouvelle "battue a été organisée aux alentours du domicile du gardé à vue, 80 gendarmes et policiers ont procédé à un ratissage de la zone, aidés d'un chien pisteur spécialisé dans la recherche des personnes", ainsi que d'un hélicoptère et d'un drone muni de caméras thermiques, a-t-elle ajouté.

Des équipes de plongeurs sondent également plusieurs plans d'eau à proximité immédiate du domicile de la personne placée en garde à vue.