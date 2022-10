Un Américain qui avait foncé en voiture dans une foule coupable d'homicides volontaires

(Belga) Darrell Brooks, un Américain qui avait tué six personnes après avoir foncé en voiture sur une foule lors d'une parade de Noël aux États-Unis en 2021, a été reconnu coupable d'homicides volontaires mercredi par un jury, à l'issue d'un procès dont il a régulièrement perturbé les audiences.

La juge Jennifer Dorow a lu les 76 chefs d'inculpation retenus contre l'accusé de 40 ans, qui a longuement gardé la tête baissée. Le jury l'a reconnu coupable de l'ensemble des accusations: homicides volontaires, mise en danger de la sécurité publique et délit de fuite notamment. Dans l'État du Wisconsin, où s'est tenu le procès, les homicides volontaires sont obligatoirement sanctionnés par la prison à vie. Darrell Brooks n'a pas voulu d'avocat et s'est représenté lui-même. À plusieurs reprises, il a interrompu le procès et eu des différends avec la juge, qui l'a alors transféré dans une autre salle. L'an dernier, il avait projeté son véhicule sur la foule à Waukesha, dans le Wisconsin, où se tenait une parade annuelle de Noël, peu après avoir été impliqué dans une dispute conjugale à proximité. Six personnes ont été tuées, dont un enfant. Dans sa course folle, Darrell Brooks avait aussi fait des dizaines de blessés. "Brûle en enfer, gros con", a crié quelqu'un dans la salle mercredi avant d'être expulsé. Darrell Brooks a un lourd passé judiciaire. Il avait notamment été inculpé en 2020 pour mise en danger d'autrui après avoir tiré sur son neveu lors d'une altercation. L'année suivante, il avait de nouveau été poursuivi pour avoir frappé et tenté d'écraser la mère de son enfant. Il avait été libéré quelques jours plus tard en payant une caution de 1.000 dollars. (Belga)