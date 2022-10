Bilan positif pour l'après-midi des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve

(Belga) Les organisateurs de la 43e édition des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve se sont dits satisfaits, mercredi soir, du déroulement de l'après-midi, qui a attiré beaucoup de monde dans la cité universitaire. Sous le soleil, les animations prévues ont rencontré un beau succès, notamment les "villages" destinés aux enfants et aux adolescents.

Aucun incident majeur n'a été signalé durant cette première partie des 24 heures vélo, important événement du folklore estudiantin qui n'avait plus eu lieu depuis trois ans, les éditions 2020 et 2021 ayant été annulées en raison de la pandémie de Covid19. Aucune intervention de police n'a été enregistrée dans l'après-midi, pas plus que du côté des pompiers où la seule intervention à Louvain-la-Neuve ce mercredi concernait des personnes coincées dans un ascenseur. Au niveau médical, 19 interventions ont été recensées de 13h00 à 20h00, dont une majorité (13) pour des petits traumatismes dus notamment à des chutes. Seules deux ont nécessité un passage à l'hôpital, mais sans hospitalisation par la suite. Alors que les soirées vont débuter dans plusieurs endroits de Louvain-la-Neuve, les organisateurs se disent contents du déroulement de la première partie de l'événement.