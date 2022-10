Nos salaires pourraient ne pas augmenter en 2023 et 2024

Les salaires pourraient bien ne pas augmenter en 2023 et 2024. Le rapport du Conseil central de l’économie est attendu aujourd’hui, et la marge salariale pourrait bien se réduire comme peau de chagrin.

C'est la fameuse loi de 96 dont vous avez forcément entendu parler qui entre ici en jeu. Cette loi vise à protéger la compétitivité des entreprises belges face à celles des pays voisins. Comprenez pour simplifier: éviter d'augmenter trop les salaires, pour ne pas faire fuir les entreprises vers les pays limitrophes.

Syndicats et patrons discutent donc, tous les deux ans, dans les accords interprofessionnels, de la norme salariale, l'augmentation maximale des salaires. 0,4% pour la période en cours, c'était déjà trop peu pour les syndicats Mais, selon L'Echo et Le Soir, pour le conseil central de l'économie, les salaires belges sont bien trop haut par rapport à nos voisins (presque 6% plus chers !).

Pour combler ce trou, les travailleurs belges devront donc se passer de hausse de salaire, au moins pour 2023-2024, mais probablement aussi plus tard. Une éventualité qui crispe côté syndical, alors que certaines entreprises réalisent toujours des bénéfices exceptionnels.