Brussels Airlines aura apuré sa dette vis-à-vis de l'État cette année

(Belga) La compagnie aérienne Brussels Airlines remboursera intégralement, d'ici la fin de l'année, les 290 millions d'euros d'aide qu'elle a reçus de l'État belge pour survivre à la crise sanitaire, a fait savoir jeudi Lufthansa, le groupe allemand qui détient Brussels Airlines, en publiant ses résultats du troisième trimestre.

Le remboursement est possible "en raison d'une forte augmentation de la demande, d'un bon développement des liquidités et du soutien financier de Lufthansa", peut-on lire dans un communiqué de presse du groupe aérien allemand. Les aides d'État reçues par la compagnie sœur Austrian Airlines (210 millions d'euros) seront également remboursées cette année. Avec cela, Lufthansa aura remboursé toutes les aides qu'elle a reçues des gouvernements pendant la crise sanitaire. En Allemagne et en Suisse, les dettes envers l'État ont été remboursées plus tôt. (Belga)