Une femme de l'Iowa affirme que son père était un tueur en série: "On devait l'aider à enterrer les corps"

Une femme de l'état de l'Iowa affirme que son père était un tueur en série et qu'il a assassiné jusqu'à 70 personnes. Lucy Studey dit que son défunt père Donald Dean Studey, 75 ans, a tué 50 à 70 femmes au cours de trois décennies et qu'elle a dû l'aider à enterrer des corps.

Les autorités enquêtent sur les allégations d'une femme qui affirme que son père, aujourd'hui décédé, a tué des dizaines de femmes qu'elle a aidé à enterrer sur la propriété familiale de l'Iowa.

S'adressant à Newsweek, Lucy Studey a déclaré que son défunt père Donald Dean Studey, décédé en 2013 à l'âge de 75 ans, a tué entre 50 et 70 femmes, dont la plupart étaient des travailleuses du sexe. Elle allègue que lorsqu'elle était enfant, elle et ses frères et sœurs ont été forcés de l'aider à se débarrasser des corps dans un puits près de Thurman, dans l'état de l'Iowa.

"Je sais où les corps sont enterrés", a déclaré Lucy. "Il nous disait juste que nous devions aller au puits, et je savais ce que cela signifiait."

Lucy allègue que Donald poignardait, tirait ou frappait la tête de ses victimes à l'intérieur d'une caravane sur leur propriété. Il transportait après les corps avec une brouette, relate le magazine People.

"Chaque fois que j'allais au puits ou dans les collines, je me disais que je n'allais pas en revenir vivante. Je pensais qu'il me tuerait parce que je refusais de me taire", a-t-elle déclaré.

S'adressant à KETV-TV lundi, le shérif du comté de Fremont, Kevin Aistrope, a déclaré que les allégations de Lucy faisaient l'objet d'une enquête.

"Nous enquêtons activement là-dessus, et qui ne le ferait pas ? J'espère que n'importe quel bureau du shérif de l'État, ferait la même chose que nous...", a-t-il déclaré.

"Nous avons une scène, mais nous ne savons pas si c'est une scène de crime", a déclaré le shérif. "Pour le moment, nous n'avons pas de victimes, de corps. Rien."

Cependant, vendredi, deux chiens cadavres ont détecté l'odeur de restes humains sur quatre sites différents de la propriété, rapporte Newsweek.

"Aujourd'hui, on m'a dit qu'il y avait une odeur de décomposition humaine dans la région", a déclaré le maître-chien Jim Peters au point de vente.

"Je pense vraiment qu'il y a des os là-bas", a ajouté Kevin Aisotrope, selon le point de vente. "Il m'est difficile de croire que deux chiens cadavres sentiraient exactement aux mêmes endroits la présence de corps. Nous ne savons pas ce que c'est. (...) , mais j'ai tendance à croire Lucie."

"Selon les chiens, il s'agit d'un très grand lieu de sépulture", a-t-il déclaré.

Lucy aurait indiqué aux autorités que son père, décédé en 2013, chassait ses victimes à un rayon de 40 miles dans la région d'Omaha, Nebraska, et assassinerait "cinq ou six" femmes par an, avant de jeter leurs corps dans puits creusé sur leur propriété de l'Iowa.

Lucy a tenté au fil des ans d'alerter ses enseignants, les chefs d'église et les forces de l'ordre. Mais ses allégations n'ont jamais fait l'objet d'une enquête par les autorités.

"Personne ne m'écoutait", a expliqué Lucy. "Mon prof me disait que les affaires familiales devaient être traitées en famille, et les forces de l'ordre me répétaient qu'elles ne pouvaient pas faire confiance à la mémoire d'un enfant. Je n'étais qu'un enfant à l'époque, mais je me souviens de tout."