Les températures douces ont-elles un impact négatif sur les arbres, les insectes et les oiseaux?

Il fait tellement doux en ce mois d'octobre qu'on se demande si cela ne perturbe pas les cycles de la faune et de la flore. Comment réagissent les arbres et les oiseaux migrateurs ?

Si chez nos voisins français certains arbres recommencent à bourgeonner, en Belgique, ils sont allés trop loin dans leur phase automnale, ils ne feront plus marche arrière. La sève va continuer à descendre vers les racines mais plus lentement vu les températures douces.

Beaucoup d'insectes pour la saison

En revanche, de nombreuses petites plantes en profitent pour repartir : bourgeons, fleurs... certains jardins ont des allures printanières. Et ce sont les insectes qui en profitent le plus! Leur niveau d'activité est directement lié à la température. Des syrphes, mouches déguisées en guêpe pour effrayer les prédateurs, des abeilles, des coccinelles... autant d'espèces qui devraient, un 27 octobre, être bien cachées.

"Ils peuvent être sous différentes formes d'oeufs, de chrysalides, de larves... ça dépend d'une espèce à l'autre, mais normalement, maintenant que les températures devraient être plus basses, on ne devrait plus les voir. Ils devraient se préparer pour l'hiver et être cachés...", déplore Lara De Backer, directrice de l'insectarium Hexapoda.

Et les oiseaux?

La plupart des oiseaux sont davantage sensibles à la lumière, à la diminution de la durée d'ensoleillement. De nombreux migrateurs sont déjà partis. Certaines espèces comme les canards et les poules d'eau, sont plus sensibles aux températures et détestent le gel. Il n'y en a pas beaucoup chez nous en ce moment...

"On a beaucoup de canards qui passent l'été dans le nord de l'Europe et qui vont passer l'hiver sur l'eau. Et donc tant que les plans d'eau du nord de l'Europe ne sont pas gelés, les canards vont rester sur place puisqu'ils trouvent suffisamment de nourriture. A partir du moment où il n'y a pas de gel dans le nord de l'Europe, on aura moins de canards chez nous", explique Antoine Derouaux, ornithologue pour Natagora.

Les oiseaux qui passent l'hiver en Belgique profitent en ce moment de la présence de nombreux insectes pour se nourrir. Leur régime d'hiver, fruits et graines, débutera un peu plus tard.