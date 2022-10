Météo: est-on en train de battre tous les records de température?

Le temps est absolument superbe pour ces vacances de Toussaint, jusqu'à vingt-trois degrés. Notre présentatrice de la météo Vanessa Matagne a comparé les courbes de ce mois d'octobre avec les années précédentes. Elle nous détaille ces observations. "On est clairement en train de battre ou d'égaler les records. Le dernier record de température a été établi en 2021 où la température moyenne pour un mois d'octobre avait été de 14,4°C. Alors si on se base sur les prochaines prévisions pour ces derniers jours du mois d'octobre, on aura une moyenne bien supérieure à celle de l'année dernière où il avait à peine fait 11, 5°C. Il n'y a rien d'étonnant puisque tout au long du mois d'octobre il a fait légèrement plus chaud que la normale. Pour vous donner une idée ce 27 octobre, la température moyenne est de 13 ou 14 degrés or nous aurons 22, 23 degrés cet après-midi, donc au moins 10°C de plus que la normale. Tout au long du week-end, nous aurons encore de l'air très doux qui restera encore chez nous une partie de la semaine prochaine et qui va vraiment s'évacuer très lentement...

"Avec le réchauffement climatique, le "jet-stream", ce courant d'air en altitude, ralentit et devient de plus en plus paresseux. Il ondule vraiment plus fort sur notre pays. Il faut vraiment l'imaginer un peu comme un serpent qui ondule sur nos régions et en ralentissant, il ondule davantage et il a plus de chance de se bloquer... Et s'il ralentit, c'est donc à cause du réchauffement climatique et puisque la différence de température entre l'air polaire et l'air subtropical de nos régions est moins marquée puisque l'air polaire devient plus doux et donc, en ralentissant, il se bloque et les systèmes donc dépression et anticyclone qu'il véhicule restent plus longtemps chez nous...", décrit notre météorologue.

"Pour le moment, une dépression est bloquée sur l'Atlantique. Cet anticyclone sur le sud-est de l'Europe est bloqué depuis quelques jours. On est vraiment dans des situations de blocage de plus en plus longues. Ces blocages peuvent également jouer en notre défaveur avec de plus longues périodes de pluies...", prévient Vanessa Matagne.