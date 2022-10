2 millions d'euros débloqués pour l'aide alimentaire en Wallonie: "De plus en plus de personnes ne parviennent plus à joindre les deux bouts"

Le gouvernement wallon a décidé jeudi de libérer une première tranche de 2 millions d'euros, sur une enveloppe de 10 millions décidée lors du dernier conclave budgétaire, destinée à renforcer l'aide alimentaire urgente, annoncent le ministre-président Elio Di Rupo et la ministre de l'Action Sociale, Christie Morreale, dans un communiqué

Concrètement, un appel à projets de 2 millions d'euros à destination des opérateurs de terrain actifs dans l'aide alimentaire sera lancé dès vendredi. Cette nouvelle enveloppe budgétaire est destinée aux épiceries sociales, aux restaurants sociaux, aux CPAS de Wallonie et aux plateformes dont la candidature sera retenue. L'échéance de dépôt des candidatures est fixée au 13 novembre. Les 8 millions d'euros suivants seront mobilisés en 2023.

"L'augmentation importante du coût de la vie, des prix de l'énergie et des carburants pèse sur le pouvoir des achats des ménages. De plus en plus de personnes ne parviennent plus à joindre les deux bouts. Il est vital que celles-ci puissent recourir à des services d'aide d'urgence pour leurs besoins en alimentation et en biens de premières nécessités. Le gouvernement renforce donc son soutien financier pour répondre à ces besoins grandissants", indiquent Elio Di Rupo et Christie Morreale.