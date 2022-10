"Le coup que j'ai reçu c'était le dernier": l'affaire de violences conjugales entre Jeny Bosenge et Dr Idéologie examinée demain

Le tribunal correctionnel de Bruxelles examinera vendredi à 14h00 l'affaire de violence conjugale concernant la danseuse Jeny Bosenge et l'humoriste Docteur Idéologie. Deux dossiers seront traités, le premier est relatif à la plainte de la danseuse et chorégraphe, le second est relatif à la plainte de son compagnon.

Le 3 octobre 2021, Jenifer Mboyo Bonsenge, plus connue sous le pseudonyme Jeny Bosenge, avait diffusé sur les réseaux sociaux des photos d'elle le visage tuméfié, dénonçant des coups de la part de son compagnon, Bryan Bule Lumbala, alias Docteur Idéologie. Ce dernier avait réagi, affirmant avoir lui aussi fait l'objet de coups de la part de sa compagne.

La photo de Jeny Bosenge, l'oeil gauche gonflé, avait suscité l'émoi. "Je n'ai plus peur de parler ! Subir différentes formes de violences tout le long d'une relation et rester sous silence", avait-elle écrit en légende de ce cliché d'elle-même. "Pardonner, accepter, supporter, et retomber amoureuse, penser que tout ira mieux? (...) Avoir peur de nuire à quelqu'un et à sa carrière. Avoir peur de mourir si l'on parle. Le coup que j'ai reçu c'était le dernier ! C'était le coup de trop", avait-elle confié publiquement.

Cette annonce, le 3 octobre 2021, avait fait le tour des réseaux sociaux. Symbole de la violence conjugale que subissent de nombreuses femmes, elle avait créé un emballement médiatique.

Clairement mis en cause, l'ex-compagnon de Jeny Bosenge, l'humoriste Docteur Idéologie, avait contesté les faits, lui aussi via les réseaux sociaux

Jeny Bosenge avait ensuite déposé plainte, via son conseil, Me Marc Uyttendaele. De son côté, Bryan Bule Lumbala avait également déposé plainte. Selon son avocat, Me Kamran Najib, son client présentait également des traces de coups à l'issue de la dispute qui a dégénéré en bagarre.