A Bourges, Macron met l'accent sur "l'économie de guerre"

10, 9, 8... Compte-à-rebours. Emmanuel Macron se bouche les oreilles, jusqu'au tir de canon Caesar. En visite à Bourges, le président a passé jeudi en revue des pans-clés de cette "économie de guerre" qu'il veut voir monter en puissance face au conflit en Ukraine.

C'est le 9 novembre à Toulon que le chef de l'Etat fixera le cap de la future loi d'orientation militaire pour la période 2024-2030.

En attendant ces annonces, il s'est rendu dans le Cher pour illustrer une armée et une industrie de l'armement qui, effort budgétaire à l'appui, doivent s'adapter au retour de la guerre aux portes de l'Europe.

L'accent est donc mis sur le Caesar, dont 18 exemplaires ont été envoyés en Ukraine et six autres pourraient suivre prochainement.

Dans un centre d'essai de la Direction générale de l'armement, Emmanuel Macron a inauguré le pas de tir rénové de ce fleuron de l'artillerie française, en l'absence des photographes et caméras.

Après avoir observé au plus près cet imposant canon monté sur un camion, tous aux abri: l'essai ne se déroule qu'une fois que le personnel - et le président - sont dûment enfermés dans l'exigu PC de tir.

De là, l'obus "inerte" est déclenché à distance et la délégation présidentielle peut suivre la détonation et la trajectoire sur des écrans.

Direction ensuite le site de Nexter Arrowtech, dans la localité voisine de La Chapelle-Saint-Ursin, où sont notamment produits les obus de 155 mm pour les canons Caesar, eux-mêmes fabriqués à Bourges. Avant de visiter, à l'écart des médias, l'usine MBDA Subdray qui est chargée de l'ingénierie et des tests des moyens de propulsion des missiles.

- Accélérer la cadence -

Devant les dirigeants de Nexter, pendant que les chaînes de montages vrombissent, le chef de l'Etat - et des armées - veut savoir s'il est possible d'accélérer la cadence de la production.

Car c'est là l'un des nerfs de cette guerre.

Au salon de défense Eurosatory, en juin, Emmanuel Macron avait acté l'"entrée dans une économie de guerre" qu'il allait falloir "durablement" organiser, impliquant de profonds changements.

Si Paris a amorcé en 2017 une nette remontée en puissance des crédits défense après des années de disette, l'invasion russe de l'Ukraine, et la nécessité de fournir des armes à Kiev pour résister dans la durée, implique d'aller "plus vite, plus fort, au moindre coût", avait-il expliqué.

Depuis l'été, le ministère des Armées et les industriels planchent sur cet effort pour "produire suffisamment, plus rapidement et à des prix maîtrisés", comme l'a rappelé l'Elysée.

Un objectif qui concerne les armes, mais aussi les munitions: il s'agit de compléter les stocks plus vite pour remplacer les canons et autres systèmes envoyés aux Ukrainiens, de produire missiles et obus, qui partent beaucoup plus rapidement que prévu, au rythme du conflit. Et de s'assurer que l'armée française reste prête à faire face, elle-même, à d'éventuels conflits de "haute intensité".

Dans la matinée, le président Macron avait longuement échangé avec les élèves et formateurs de l'Ecole militaire préparatoire technique de Bourges, qui a ouvert ses portes au début de l'année pour, selon l'Elysée, "répondre à un besoin croissant de sous-officiers dans les métiers techniques".

A ces jeunes lycéens âgés de 16 à 18 ans qui ont choisi la voie de la maintenance des moyens aériens de l'Armée de Terre, Emmanuel Macron, dans un hangar où sont déployés deux hélicoptères Puma SA330, dit sa "fierté".

"Les métiers que vous avez choisis sont très importants", glisse-t-il. Malgré leur aspect "technique", "il y a un lien organique avec celles et ceux qui vont ensuite risquer leur vie" et "mettent leur vie entre vos mains", ajoute le président.

"On va avoir besoin de vous, vous avez raison de vous engager car le monde" va "être encore plus exigeant", lance-t-il devant une douzaine d'élèves, promettant de poursuivre la formation et les investissements.