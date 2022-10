Envolée des prix du gaz: TotalEnergies annonce un nouveau superprofit au 3e trimestre

En plein débat sur les superprofits des pétroliers et gaziers responsables des émissions de CO2, TotalEnergies a annoncé ce jeudi un nouveau bénéfice record au troisième trimestre, de 6,6 milliards de dollars, bénéficiant surtout de l'envolée des prix du gaz depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

A huit jours de l'ouverture de la conférence internationale sur le climat COP27 où les énergéticiens sont sommés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, TotalEnergies a annoncé avoir engrangé en neuf mois plus de bénéfices que l'an dernier: 17,3 milliards de dollars contre 16 milliards en tout en 2021. Au troisième trimestre, son bénéfice a augmenté de 43% par rapport au même trimestre 2021.

"Tant mieux", s'est réjoui le ministre français de l'Économie Bruno le Maire au micro de BFM Business. "Nous devrions tous être fiers d'avoir une grande entreprise énergétique qui soit française comme Total", a dit le ministre en soulignant que ses gains permettaient de "payer une remise sur les carburants" aux automobilistes français, et "d'augmenter les salaires de Total".

Le groupe a en effet annoncé un 13e mois à tous ses salariés dans le monde, et vient de signer un accord d'augmentation des salaires en France avec deux syndicats majoritaires après une longue grève dans ses raffineries qui continue de créer des ruptures de carburants dans les stations-service françaises.

TotalEnergies estime qu'il pourrait payer un milliard d'euros dans l'UE

TotalEnergies a aussi estimé à un milliard d'euros le montant de la nouvelle contribution européenne de solidarité sur les profits des groupes énergétiques qu'il aurait à payer dans six pays de l'Union européenne, dont la Belgique, en 2022 si elle était mise en application partout.

"Nous estimons à un milliard d'euros l'impact de la taxe de solidarité européenne" en 2022, a déclaré le directeur financier du groupe Jean-Pierre Sbraire au cours d'une rencontre avec des analystes à l'issue de la publication des résultats du groupe au 3e trimestre. "Nous serons impactés par cette taxe de solidarité européenne dans six pays en Europe: la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, principalement sur nos activités de raffinage, ainsi que les Pays-Bas et le Danemark" pour les activités d'exploration et production, a dit le responsable.

La Belgique et l'Allemagne seraient les "principaux bénéficiaires"

Alors que le débat sur les "superprofits" des compagnies pétrolières et gazières bat son plein en Europe, la Commission européenne a indiqué fin septembre qu'elle voulait réclamer une "contribution temporaire de solidarité" aux producteurs et distributeurs de gaz, charbon et pétrole qui réalisent des bénéfices massifs grâce à la flambée des cours consécutive à la guerre en Ukraine. Elle doit être fixée à 33% de la part des superprofits de 2022, c'est-à-dire des bénéfices supérieurs de plus de 20% à la moyenne des années 2019-21, tout en tenant compte des mesures prises par les États taxant déjà ces bénéfices.

La Commission a pris soin de ne pas utiliser le mot "taxe" car toute disposition fiscale nouvelle à l'échelle européenne aurait requis l'unanimité des Vingt-Sept, procédure plus compliquée et risquée qu'une adoption à la majorité qualifiée.

Selon l'économiste Maxime Combes de l'Observatoire des multinationales, la Belgique et l'Allemagne seraient les "principaux bénéficiaires" de la taxe européenne acquittée par TotalEnergies (entre 256 et 409 millions de dollars pour la Belgique, et entre 135 et 216 millions de dollars pour l'Allemagne).