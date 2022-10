Loop Earplugs, entreprise technologique à la plus forte croissance en Belgique

(Belga) Loop Earplugs, une société développant des bouchons d'oreille, est l'entreprise technologique qui connaît la plus forte croissance en Belgique en 2022, selon le palmarès du prix 'Technology Fast 50' de Deloitte publié jeudi. Sa croissance a en effet atteint 15275% au cours des quatre dernières années.

L'entreprise, basée à Anvers, a été fondée en 2016 et a dû se réinventer pendant la période difficile du Covid, explique la filiale belge du groupe britannique d'audit et de consultance. Outre des bouchons d'oreille pour festivals et concerts, Loop Earplugs a ainsi également développé des bouchons adaptés à un usage quotidien, y compris pour les personnes sensibles au bruit, pour se concentrer ou mieux dormir. Entre-temps, l'entreprise est passée à 85 employés et recrute activement 35 autres personnes. Le succès de Loop Earplugs sur les marchés internationaux est particulièrement remarquable, relève Deloitte, rappelant que le produit que l'entreprise a développée a été nommé "meilleurs bouchons d'oreille pour les concerts" par le New York Times. (Belga)