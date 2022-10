Intel abaisse encore ses prévisions pour 2022 et prévoit de grosses économies

(Belga) Le géant américain des semi-conducteurs Intel a encore abaissé jeudi ses prévisions pour l'année alors que les achats d'appareils électroniques se tassent et a prévu d'augmenter ses mesures de réduction de coûts, à commencer par des suppressions d'emplois.

Non seulement la demande pour les ordinateurs de la part des consommateurs a continué à se détériorer au troisième trimestre mais la demande de la part des entreprises a aussi commencé à fléchir, a expliqué le patron de l'entreprise, Pat Gelsinger, lors d'une conférence téléphonique. Et les clients ont eu tendance à piocher dans les stocks à leur disposition. Pour s'ajuster au nouvel environnement économique, le groupe prévoit désormais de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 63 et 64 milliards de dollars cette année. Soit moins que les 65 à 68 milliards prévus en juillet, et bien loin des 74 milliards annoncés en début d'année. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Intel a chuté de 20% à 15,3 milliards de dollars. En plus d'une diminution des ventes pour les composants à destination des ordinateurs, la demande a aussi baissé pour la division couvrant les centres de données et l'intelligence artificielle, en proie à une concurrence accrue. Le bénéfice net de l'entreprise a fondu: il a été divisé par plus de six par rapport à la même période l'an dernier pour s'afficher à 1 milliard de dollars. Pour faire face à ce trou d'air, Intel a déjà engagé des mesures d'économies et passé dans ses comptes des charges de restructuration à hauteur de 664 millions de dollars au troisième trimestre. Le groupe prévoit de réduire au total ses dépenses de 3 milliards de dollars en 2023 et ambitionne d'atteindre 8 à 10 milliards de dollars d'économies par an d'ici 2025 via des réductions de coûts et des mesures de rationalisation. (Belga)