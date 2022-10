YouTube va désormais certifier les comptes de médecins

(Belga) Le géant de la vidéo en ligne YouTube a annoncé jeudi qu'il certifierait désormais des comptes de médecins et autres soignants afin de pouvoir mettre en avant des vidéos fiables sur la santé, une façon de tenter de limiter la désinformation sur ces sujets.

Le changement doit permettre aux utilisateurs de reconnaître immédiatement les vidéos de qualité portant sur les questions de santé, a fait savoir la filiale d'Alphabet (Google). Cela doit aussi aider les utilisateurs à "trouver et interagir avec du contenu" créé par les soignants présents sur la plateforme, a écrit Garth Graham, un responsable de YouTube, dans une note de blog. Le processus de certification, qui passera notamment par une vérification des diplômes, sera aussi ouvert aux professionnels de la santé mentale et à des institutions. Avec la pandémie de Covid-19, de nombreuses informations fausses ou trompeuses sur la maladie et les vaccins avaient été diffusées sur internet. (Belga)