La Nasa dévoile des images impressionnantes du plus grand nouveau cratère observé sur Mars en 16 ans (vidéo)

Des scientifiques de la Nasa dévoilent des images du "plus grand nouveau cratère d'impact" observé sur Mars au cours des 16 années de la mission Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). "Sur cette image HiRISE, il est immédiatement clair qu'il s'agit du plus gros nouveau cratère que nous ayons jamais vu. Il fait environ 150 mètres de large, soit environ deux pâtés de maisons. Et même si des météorites frappent la planète en permanence, ce cratère est plus de dix fois plus grand que les nouveaux cratères typiques que nous voyons se former sur Mars", détaille Ingrid Daubar, de la mission InSight.

La météorite qui a provoqué le cratère en décembre 2021 a exposé des morceaux de glace de la taille d'un rocher dans le paysage de la planète. "La capacité de dire ce qui s'est passé, quand et quelle activité s'est produite, ainsi que le plus grand cratère d'impact, sont deux découvertes énormes", déclare la scientifique Liliya Posiolova.

"InSight, une mission incroyablement réussie qui nous a permis d'en apprendre beaucoup sur la croûte et l'intérieur de Mars, et plus encore. (...) Nous approchons malheureusement de la fin de la mission InSight, mais quel beau résultat scientifique pour terminer. Je veux dire, littéralement se retirer avec fracas", ajoute de son côté Lori Glaze, Directrice de la division des sciences planétaires à la Nasa.