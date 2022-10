Vers un record de température au mois d'octobre ? "Normalement, fin octobre, il fait 13 degrés. Ici, il en fait 23"

Cela ne vous a pas échappé, le temps est agréable pour ces vacances de Toussaint. Jusqu'à 23 degrés aujourd'hui ! En tenant compte des prévisions de ces derniers jours du mois, on devrait atteindre 14,4°C comme température mensuelle moyenne.

On égaliserait donc le dernier record pour un mois d'octobre qui était de 14,4°C en 2001. C'est la température moyenne la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés en 1833, à Uccle.

"Rien d'étonnant à ce que le record de 2001 soit battu", souligne Vanessa Matagne, spécialiste météo pour Bel RTL. "Il a fait doux durant tout ce mois d'octobre, nous étions toujours légèrement au-dessus des courbes. Normalement, un 28 octobre, il fait entre 13 et 14 degrés, cet après-midi nous irons jusqu'à 23 degrés, soit 10 degrés au-dessus des normales de saison, et nous resterons dans ses douceurs jusqu'au début du week-end".

Le réchauffement climatique en cause

Mais est-ce que ces températures sont dues au réchauffement climatique ? "En partie, oui", pointe Vanessa Matagne. "Puisqu'à cause du réchauffement climatique, le courant d'air en altitude ralentit, et s'il ralentit, c'est parce que la différence de température entre l'air polaire et l'air proche de nos régions est moins marquée. En freinant, il a plus de chance de se bloquer, comme c'est le cas actuellement, et comme cela sera de plus en plus avec le réchauffement".

"Ce qui veut dire que les dépressions et les anticyclones passent plus lentement sur notre pays, ce qui veut dire que le mauvais et le bon temps restent plus longtemps. Aujourd'hui, c'est en notre faveur, mais le prochain pourrait nous apporter de la grisaille et de la pluie".