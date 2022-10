Crise énergétique: les aides de soutien pour le gaz et l'électricité approuvées par la Chambre pour les 2 prochains mois

La Chambre a approuvé vendredi en séance plénière une proposition de loi de la majorité qui contient les différentes mesures décidées par le gouvernement à la mi-septembre pour soutenir les ménages et les entreprises face à la flambée des prix de l'énergie.

Pour les ménages, un soutien de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l'électricité sera mis en place pour les mois de novembre et décembre 2022. La mesure sera ciblée en fonction des revenus et des contrats. Il s'agit de la sorte d'aider la "classe moyenne élargie" qui ne peut bénéficier des tarifs sociaux.

Concrètement, tous les particuliers qui ne disposent pas d'un contrat fixe conclu ou renouvelé à partir du 1er octobre 2021 recevront l'aide. Pour les personnes dont les revenus annuels dépassent un certain seuil (62.000 euros net pour un isolé, 125.000 euros pour un couple), l'administration fiscale considérera l'intervention comme un avantage imposable. Selon le gouvernement, cela concerne uniquement la tranche des 15% de revenus les plus élevés.

En outre, le fédéral a décidé d'augmenter le chèque mazout, le faisant passer de 225 à 300 euros. Il sera possible de le demander jusqu'au 31 mars 2023.

Ces nouvelles mesures d'aides s'ajoutent à celles déjà décidées précédemment, dont le maintien du tarif social élargi jusqu'au 31 mars 2023 et le maintien de la TVA à 6% sur le gaz et l'électricité jusqu'à cette même date. Des mesures sont également prévues pour les entreprises et les indépendants: possibilité de report de paiement cotisations sociales et d'impôt, mise en place d'un chômage temporaire 'énergie', d'un moratoire sur les faillites et mise des droits d'accise gaz/électricité au minimum européen pour les mois de novembre et décembre.

Pour le chômage temporaire, le travailleur recevra 70% de sa rémunération, à l'instar de ce qui se pratiquait lors de la crise Covid.

Le texte approuvé intègre également une proposition socialiste relevant temporairement les seuils d'insaisissabilité.