Environ 70 agents condamnés pour consommation d'alcool ou de drogue chaque année

(Belga) Entre janvier 2017 et juillet 2022, la police a prononcé 380 peines disciplinaires à l'encontre d'agents, soit en moyenne plus d'une par semaine, selon des chiffres demandés par la députée Eva Platteau (Groen) à la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), rapporte Knack vendredi.

La sanction la plus fréquente est le blâme (128), suivi de la retenue sur salaire (127). Des avertissements et une rétrogradation dans l'échelle des salaires sont également possibles. Au total, 29 licenciements ont été prononcés, ce qui représente près de 8% des sanctions. Le problème réside principalement dans l'alcool, avec 125 punitions pour consommation avant et pendant les heures de service. La part du lion des sanctions disciplinaires (224) est même due à la consommation d'alcool alors que l'agent n'était pas en service. Un policier positif à un contrôle d'alcoolémie dans sa vie privée, peut toutefois subir des conséquences dans le cadre de son travail. Outre l'alcool, la consommation d'autres drogues est également sanctionnée, avec un total de 31 fois. Les données n'indiquent pas quels stupéfiants étaient impliqués. Il n'y a pas non plus de répartition par zone de police. (Belga)