Les petites sociétés de titres-services sont menacées de faillite: avec la hausse de l'énergie, la rentabilité est trop faible

Depuis plusieurs mois, des entreprises de titres-services facturent des frais supplémentaires à leurs clients, de l’ordre d'un ou deux euros par heure de prestation. En cause notamment, la crise économique, l’augmentation des coûts énergétiques et de transport des travailleurs du secteur. La rentabilité de nombreuses sociétés est menacée.

Pour Federgon, qui représente les employeurs du secteur, ces "suppléments énergie" ont tendance à se multiplier, parce que le prix du titre-service n'a pas été augmenté depuis 2014 et que les entreprises ont une rentabilité trop faible. Sachant que les Régions n'ont pas très envie d'augmenter leur intervention, la seule solution consiste à demander aux particuliers une intervention majorée, c’est-à-dire augmenter le prix du chèque. Ce que plusieurs sociétés ont fait.

Le prix du titre-service changera à Bruxelles, dès janvier

"Non seulement, les petits ont tendance à disparaître du marché des titres-services, mais on voit aussi des mouvements au sein des grandes entreprises et certaines décident de céder leurs activités à d'autres grands opérateurs. Cela confirme les difficultés que rencontrent les opérateurs en termes de rentabilité, même les plus grands. C'est une mauvaise nouvelle, car les grands opérateurs sont ceux qui coûtent le moins cher à la communauté et il y a donc un risque, si ceux-ci sont en difficulté, de voir disparaître, petit à petit, même de grands opérateurs", explique Arnaud Degrelle, le directeur Wallonie-Bruxelles de Federgon.

Le prix du titre-service n’a pas changé depuis 2014, mais la région bruxelloise a décidé de le faire passer à 10 euros en janvier prochain.

Les frais doivent être raisonnables et correspondre à des coûts réels et ceux-ci doivent être expliqués clairement aux consommateurs. En Wallonie, le secteur des titres-services a été revalorisé à hauteur de 15% en 2014, mais le salaire des aides ménagères reste pourtant bas, à savoir 12,05€ brut de l’heure.