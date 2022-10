Gros carambolage sur l'E17 entre sept véhicules: deux blessés sont à déplorer

Un accident impliquant sept véhicules a en partie bloqué l'autoroute E17 à hauteur de Zwijnaarde (Gand) jusque 09h30 vendredi matin, indiquent le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum) et les pompiers. Deux personnes ont dû être transportées à l'hôpital mais leurs jours ne sont pas en danger.

L'accident s'est produit vers 08h00 en direction de Courtrai. Sept véhicules ont été impliqués dans un carambolage, dont la cause n'est pas encore connue. Les voies de gauche et du milieu ont dû être bloquées, ce qui a occasionné des embouteillages et des temps d'attente allant jusqu'à une heure.

Les véhicules ont été remorqués et la chaussée a été libérée vers 09h30, ont précisé le Vlaams Verkeerscentrum et les pompiers.