Trump se réjouit que Twitter soit désormais "entre de bonnes mains"

(Belga) L'ancien président américain Donald Trump s'est réjoui vendredi que Twitter soit "entre de bonnes mains", après le rachat du réseau social par Elon Musk.

"Twitter est désormais entre de bonnes mains, et ne sera plus dirigé par les fous de la gauche radicale qui détestent véritablement notre pays", a-t-il déclaré sur son réseau, Truth Social. Le milliardaire républicain n'a pas dit s'il prévoyait de retourner sur la plateforme, dont il a été banni après l'assaut du Capitole. Elon Musk, le nouveau patron du réseau social, avait ouvert la porte en mai à un retour de Donald Trump sur Twitter, ce qui ferait l'effet d'une déflagration. Avec son compte @realDonaldTrump, l'ex-président américain s'adressait directement à ses 88 millions d'abonnés, suscitant régulièrement de vives polémiques. Donald Trump a toutefois estimé que son réseau Truth Social fonctionnait "mieux" que Twitter, qui doit selon lui "travailler dur pour se débarrasser de tous les faux comptes et bots qui lui ont fait tant de mal". "J'ADORE TRUTH", a-il ajouté. (Belga)