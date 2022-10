Hausse des tarifs SNCB: face à ce "mauvais signal", Gilkinet veut une TVA à 0%

(Belga) La décision du conseil d'administration de la SNCB d'augmenter ses tarifs au 1er février prochain d'en moyenne 8,73% constitue "un mauvais signal", a déploré vendredi le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet. Il a rappelé son plaidoyer pour une suppression de la TVA sur les titres de transport.

"C'est un mauvais signal, alors que les Belges sont confrontés à une crise de l'énergie sans précédent et que tout est mis en œuvre pour attirer plus de voyageurs vers le rail, notamment afin de répondre à la crise climatique", a commenté le ministre Ecolo, dans une réaction à Belga. Georges Gilkinet assure mettre tout en œuvre, depuis des semaines, pour trouver des solutions "qui ne fassent pas reposer uniquement sur le dos des usagers l'augmentation des coûts de la SNCB". Il rappelle sa proposition de réduire à zéro la TVA sur les billets de train. "Cette question sera évoquée dans le cadre de la réforme fiscale qui doit être discutée avant la fin de cette année." De son côté, la SNCB s'est dite "contrainte" d'adapter ses tarifs en raison de l'impact de la forte inflation et des prix de l'énergie.