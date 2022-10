La Reine Mathilde marche en forêt de Saint-Hubert pour le bien-être mental

(Belga) La Reine Mathilde a marché une quinzaine de kilomètres vendredi en forêt de Saint-Hubert dans le cadre des randonnées qu'elle effectue à travers tout le pays à l'occasion de son 50e anniversaire pour promouvoir le bien-être mental par l'activité physique sous le slogan "Avançons ensemble pour le bien-être mental". Le Roi Philippe s'est joint au groupe en cours de marche.

Quatre associations locales actives dans le bien-être mental par l'activité physique avaient été sélectionnées pour accompagner la Reine Mathilde lors de cette randonnée pédestre de 15 kilomètres au départ de la Barrière Mathieu, entre Tenneville et Saint-Hubert. La Reine en a profité pour échanger avec les associations locales et leurs bénéficiaires, dont des personnes porteuses de handicap accompagnées par l'ASBL Andage. "Elle a pris le temps de s'intéresser aux passions et au quotidien de chacun, en toute intimité", explique Aline Wirtzfeld, éducatrice au sein d'Andage. "Nos bénéficiaires avaient des étoiles plein les yeux. Ils suivent la famille royale de très près. Ils ont d'ailleurs pris le temps de créer des cartes et des dessins pour la Reine. C'est quelque-chose de très riche dont ils se souviendront tout au long de leur vie." Les autres associations présentes comprenaient "Relais pour la Vie", un mouvement de solidarité de la Fondation contre le Cancer, "HOPE" (pour Health Oncology Program Exercise), qui propose des activités sportives aux patients atteints du cancer à l'hôpital de Libramont, et "Fit Your Mind", qui encourage le sport et l'activité physique chez les patients atteints de maladies neurologiques chronique.