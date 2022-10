"Mascarade": Nicolas Bedos s'essaie au thriller machiavélique

Pour "Mascarade", son quatrième long-métrage comme réalisateur, Nicolas Bedos filme un cocktail de désirs et de trahisons sur la Côte d'Azur et enrôle Isabelle Adjani... pour jouer une comédienne nostalgique de son succès passé.

Adrien, un gigolo joué par Pierre Niney, fréquente Martha, une comédienne plus âgée que lui. Jusqu'à ce qu'il croise la route de la charmante Margot (Marine Vacth). Rapidement, les deux amants vont ourdir un plan machiavélique pour gagner de l'argent.

Après le succès de "La belle époque" et le dernier OSS 117, Nicolas Bedos a voulu filmer "une sorte de bal masqué où le vrai visage des personnages reste caché. Tout le film est une tromperie: c'est la vanité de l'argent et la mascarade de la gloire", a-t-il expliqué lors d'un entretien avec l'AFP.

"Le film commence comme une comédie de genre pour terminer comme un thriller. Je souhaitais remettre en question la chance de la génération précédente qui a abîmé la planète et jouit des plaisirs quotidiens sans penser aux conséquences", avance Nicolas Bedos.

La jeune couple formé par Adrien et Margot se venge de cette génération représentée par la comédienne Martha (Isabelle Adjani) et l'agent immobilier Simon (François Cluzet) qui dépensent sans compter.

Quête de pouvoir, excès et désirs s'exacerbent tout au long du film. Pour autant, "il n'y a pas de morale. Rien n'est noir ou blanc, chaque personnage a ses raisons de tromper, sa complexité, ses faiblesses". Comme dans la vraie vie, où il dit puiser son inspiration.

"Le quotidien, c'est en quelque sorte le Miss France des meilleures histoires. Je les mets en concurrence et je choisis la plus excitante. Adolescent, j'ai moi-même été un peu Adrien, je connais des gens qui vivent comme Martha et des amis à moi ressemblent à Simon", l'agent immobilier qui se fait manipuler par Margot.

"Mascarade" est aussi "l'histoire d'un livre raté. Je voulais écrire un bouquin mais je n'étais pas assez bon", considère le réalisateur français, qui a préféré adapter le scénario qu'il aurait rêvé de voir sur grand écran, adolescent.