Prévisions météo: profitez bien de ce dernier week-end d'octobre avant une chute des températures

Ce samedi, le ciel sera d'abord nuageux avec essentiellement des nuages élevés et moyens, pouvant encore laisser échapper quelques faibles précipitations par endroits durant les premières heures de la matinée. Par après, le soleil sera plus présent mais il sera encore voilé par quelques champs de nuages élevés. Il fera encore extrêmement doux pour la saison avec des maxima de 19 degrés en haute Ardenne à localement 24 degrés, voire légèrement plus dans le Limbourg et la région liégeoise. Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera sec avec assez bien de nuages moyens et élevés. Les minima seront compris entre 9 et 15 degrés.

Dimanche, la journée sera assez ensoleillée avec des voiles nuageux d'altitude. La nébulosité augmentera en cours de journée sur l'ouest du pays avec possibilité d'un peu de pluie ou d'une petite averse dans la région côtière en soirée. Il fera toujours très doux avec des maxima de 17 degrés en haute Ardenne à 22 degrés en Campine. Lundi, il fera encore doux avec un ciel partiellement à parfois très nuageux. Un peu de pluie ou une petite averse n'est pas exclue, surtout sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 15 et 19 degrés. Mardi, les températures commenceront à descendre. Une première zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est. Des éclaircies suivront par le littoral avec des courants maritimes un peu plus frais. Maxima de 13 à 17 degrés. Mercredi, le ciel sera partagé entre passages nuageux et éclaircies. Le temps sera généralement sec mais quelques averses isolées ne sont pas exclues. Maxima de 11 à 16 degrés. Jeudi, nouveau passage pluvieux accompagné d'assez bien de vent. Maxima de 10 à 15 degrés. Vendredi, temps plus instable avec quelques averses. Maxima de 10 à 15 degrés.