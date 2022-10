Crise énergétique: les futurs mariés contraints de revoir leurs projets, un manque à gagner important pour les prestataires

La crise actuelle touche décidément à tous les secteurs. L'augmentation des prix de l'énergie et la baisse du pouvoir d'achat pousse les futurs mariés à réduire le budget prévu pour leur mariage. Ils doivent faire des choix et toutes les économies sont bonnes à prendre : inviter moins de personnes, ou plus à tout, raccourcir la journée, faire appel à moins de prestataires ou moins craquer sur des petites choses pas forcément utiles...

"Je sens que certains sont contraints de revoir leur projet mariage idéal, en diminuant les invités, en proposant moins de choses... C'était des couples qui investissaient un peu plus dans les prestataires pour avoir un jour J où ils en profiteraient à 100%. Alors que maintenant, on sent qu'il y a cette fracture qui se crée avec des couples qui vont beaucoup plus regarder à la dépense. On le voit au niveau des invités, par exemple. À table, ils étaient à peu près 120 et ils sont passés à 70", expose Alison Pochet, organisatrice de mariages pour "Your Big Day".

Les prix des prestataires ont aussi augmenté, notamment chez les traiteurs dont le coût des matières premières est en augmentation, ainsi que celui des carburants. Et tout cela a évidemment aussi un impact sur les prestataires qui enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires. "Les gens retéléphonent pour repeaufiner le devis. Les gens font peut-être le choix de dresser leur salle eux-mêmes, d'aller chercher des vins eux-mêmes pour diminuer leur budget tout simplement. Donc oui, c'est un manque à gagner de 10 à 15%", confie le traiteur Eric Carpentier.

"C'est un double coup dur car, d'un côté, on a l'énergie qui augmente et, d'un autre côté, les marchandises. Le coût du transport aussi donc on subit 2 augmentations. Il y a une baisse des commandes", poursuit ce traiteur.

Reporter le mariage à plus tard

Autre conséquence de cette hausse du coût de la vie : envisager le report. Certains couples sont aussi tentés de remettre leur mariage à plus tard afin de pouvoir étaler les frais sur plusieurs années. Cette organisatrice de mariages le constate dans ces demandes : les mariages sont beaucoup plus lointains. "Avant, c'était 'on se marie l'année prochaine, on aimerait bien un coup de main pour l'organisation. Maintenant, on envisage de se marier 2024, 2025... Comment est-ce qu'on gère le lancement du projet pour étaler un maximum l'organisation et ne pas avoir l'impact financier sur les 6 prochains mois", développe encore Alison Pochet de "Your Big Day".

L'année 2022 a été une "triple saison", ajoute Alison. La période a effectivement été chargée avec des mariages de 2020, 2021 et 2022. Il y a aujourd'hui cette crainte des prestataires d'avoir un très gros contre-coup. "Ceux qui avaient des projets 2022 et qui organisent potentiellement leur mariage maintenant soient face à d'autres priorités et qu'il y ait des changements au niveau de l'organisation. 2022 était très chargée, 2023 le sera moins, mais on espère surtout qu'il n'y aura pas de contre-coup et que 2024 soit complètement mort", glisse l'organisatrice de mariages.