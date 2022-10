Cette météo vous donne envie de jardinage? Voici quelques conseils pour couper vos arbres sans vous blesser

La météo printanière que l'on connaît actuellement vous donne peut-être envie de faire du jardinage... Couper ou élaguer des arbres, par exemple ? Mais cela ne s'improvise pas. Il y a des règles de sécurité impératives à respecter pour éviter les accidents, comme le week-end dernier à Jalhay. Un homme a perdu la vie percuté par une branche alors qu'il abattait un arbre. Quelques mois plus tôt, c'est son fils qui est décédé dans des circonstances similaires. Voici donc quelques conseils pour éviter un drame.

Il faut tout d'abord se munir d'équipement adéquat : un casque, des gants, des protections pour les oreilles et les yeux, des chaussures de sécurité. La tronçonneuse doit aussi être de qualité, adaptée et entretenue. Elle doit être tranchante au risque de rendre le travail compliqué, et même dangereux. Avant tout abattage, il faut aussi prêter attention à son environnement : il vaut mieux prendre quelques minutes de plus pour s'assurer qu'aucun danger n'est présent avant de passer à l'action. "La première chose à regarder avant de couper un arbre, c'est de regarder tout autour de cet arbre pour voir s'il n'y a pas des branches d'un autre arbre qui rentrent dans celui que de vous devez couper. En coupant cet arbre-là, il y a danger que la branche se casse et revienne directement vers vous", avertit Raymond Kockelmann, qui a été champion de Belgique de bucheronnage à 20 reprises.

Les premières coupes sont essentielles. L'entaille - dite la charnière - doit être faite du côté où l'arbre va tomber. "Si la charnière est bien respectée, l'arbre ira où la charnière est faite", assure Raymond Kockelmann. Au moment de la chute, le périmètre doit être dégagé pour éviter de faire des blessés. "Si vous l'estimez à 30 mètres, restez à 35 mètres. Mettez 10-15% de plus par sécurité", dit-il.

Place ensuite à la découpe. "Quand vous approchez du bois, il ne faut jamais toucher le bois avec la pointe du guide avec les gaz, sinon la machine va faire un rebond et revenir vers vous. Toujours bien mettre la tronçonneuse sur le bois et puis mettre les gaz et descendre", poursuit ce champion de bucheronnage.

En cas de doute, même si ça peut paraître cher, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.