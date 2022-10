4.000 manifestants dénoncent la création des "bassines" pour agriculteurs en France: des affrontements éclatent avec les gendarmes

En France, un rassemblement écologiste tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Des milliers de manifestants se sont réunis pour s'opposer à la création d'une réserve d'eau. Ils dénoncent un accaparement de l'eau destiné à l'agro-industrie. Des violences ont rapidement éclaté. 61 gendarmes ont été blessés selon le ministre de l'Intérieur. Du côté des manifestants, une trentaine de personnes ont été blessées.

En pleine sècheresse historique, environ 4.000 manifestants ont bravé l’interdiction de la préfecture à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). Un campement est installé depuis mardi dans un champ prêté par un paysan à proximité de Sainte-Soline.

Répartis en trois cortèges, les manifestants ont crié leur opposition à un projet de réserve d’eau, appelé "bassine", destiné à l’irrigation agricole. Ils défendent la mise en place d’autres mesures pour mieux partager et préserver l’eau.

Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, tous deux députés et militant écologistes, sont venus apporter leur soutien. "Il y a la sécheresse partout. Il y a les canicules partout. Et vous avez des projets qui veulent concentrer sur des bassines des centaines de piscines olympiques, sur des hectares, au détriment des citoyens", a déclaré Yannick Jadot. "L'agriculture n'a jamais eu besoin de bassines. Par contre, on a toujours eu besoin du cycle de l'eau et de préserver ce cycle de l'eau. Et aujourd'hui il est perturbé par l'agriculture intensive, par la disparition des haies, des zones humides, par l'usage de pesticides. C'est tout ça qu'il faut modifier", s'est exprimée Sandrine Rousseau.

La réserve d’eau de Sainte-Soline doit, selon ses défenseurs, permettre de baisser de 70% les prélèvements en été, dans une région qui connait des sécheresses estivales importantes.

Des blessés

Très vite, les opposants se sont heurtés aux 1.500 gendarmes déployés sur place pour protéger le chantier de la réserve. Des gaz lacrymogènes ont été lancés. Certains manifestants ont réussi à forcer un premier barrage.

Avec une surface à couvrir de plusieurs hectares, les forces de l'ordre avaient du mal à contenir la foule. Ce samedi matin, la préfecture annonçait qu’il allait s’agir d’une manifestation violente.

Une trentaine de militants ont été blessés, dont dix prises en charge par les pompiers et trois hospitalisées, selon le collectif "Bassines Non merci". Du côté des forces de l'ordre, le ministre français de l'Intérieur a indiqué dans la soirée de samedi que 61 gendarmes avaient été blessés, dont 22 sérieusement.