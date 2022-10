Au moins 9 morts dans l'explosion accidentelle d'un camion-citerne à Bagdad

(Belga) Au moins neuf personnes ont été tuées et 13 autres blessées samedi soir dans l'explosion accidentelle d'un camion-citerne transportant du gaz à Bagdad, a-t-on appris auprès de sources médicale et sécuritaire.

"Neuf civils ont été tués et 13 blessés dans l'explosion" du véhicule de transport d'hydrocarbures, a déclaré le commandant des forces de sécurité de Bagdad dans un communiqué. "L'explosion est un accident et non un acte de terrorisme", a-t-il précisé. De son côté, une source médicale a avancé un bilan de douze morts auprès de l'AFP. La déflagration, entendue dans une bonne partie de la capitale irakienne, s'est produite sur un parking près d'un terrain de football et d'un café en plein air dans un quartier résidentiel de l'est de Bagdad. Selon un photographe de l'AFP, les vitres des maisons situées aux alentours ont volé en éclats et de nombreux véhicules ont été endommagés. (Belga)