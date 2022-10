BOUSCULADE MORTELLE À SEOUL - Sympathies européennes envers la Corée du Sud endeuillée

(Belga) Le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, a assuré samedi soir de la solidarité l'UE envers la Corée du Sud endeuillée par une bousculade qui a fait 146 morts et 150 blessés dans la capitale Séoul lors des festivités d'Halloween.

M. Michel a adressé sa "profonde sympathie envers les familles et proches des victimes de cet accident horrible en Corée du Sud", dans un message posté en soirée sur Twitter. Il a souhaité aux blessés un prompt rétablissement. "L'UE se tient à vos côtés en toute solidarité", a jouté M. Michel. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a exprimé des sentiments similaires, se disant choquée par le drame. "Mes pensées sont avec les familles et les proches de ceux qui ont perdu la vie ou ont été blessés". Peu avant, le président français Emmanuel Macron a exprimé "une pensée émue pour les habitants de Séoul et pour l'ensemble du peuple coréen". "La France est à vos côtés", a ajouté le chef de l'Etat sur Twitter. Le nouveau premier ministre britannique Rishi Sunak a aussi commenté "cette nouvelle atroce en provenance de Séoul ce soir": "Toutes nos pensées à ceux qui y répondent en ce moment et à tous les Sud-Coréens dans cette période de détresse", a-t-il tweeté. Les nombreuses victimes semblent avoir été prises dans des mouvements de foule dans ce quartier où les célébrations de Halloween rassemblent un grand nombre de personnes dans la capitale sud-coréenne. (Belga)