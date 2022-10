RDC/rébellion du M23: la Belgique appelle à l'arrêt immédiat des combats

(Belga) La ministre des Affaires étrangères belge Hadja Lahbib s'est entretenue samedi par téléphone avec le vice-Premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala au sujet de la rébellion tutsi M23 pour "Mouvement du 23 mars", qui a gagné du terrain samedi dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC).

La cheffe de la diplomatie a affirmé que "la Belgique appelle à l'arrêt immédiat des combats et au respect de l'intégrité territoriale de la RDC", selon un message posté sur Twitter après l'entretien. Une offensive a été menée dans la journée par le M23 pour s'emparer notamment de deux villes, Kiwanja et Rutshuru-centre, situées sur la route nationale 2, axe stratégique desservant Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Quatre Casques bleus ont été blessés dans les combats de Kiwanja: deux par un tir de mortier et deux autres par des armes légères, a indiqué la Monusco. Après des mois de tension et d'accusations d'"agression", Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23, a décidé dans la soirée d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en RDC. (Belga)