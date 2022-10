Prévisions météo: jusqu'à 22 degrés ce dimanche avant une nette baisse des températures

Le temps dimanche sera d'abord assez ensoleillé, malgré les voiles d'altitude, et la température restera encore remarquablement douce. La nébulosité sur l'ouest augmentera avec un risque d'un peu de pluie dans la région côtière en fin de journée, annonce l'IRM au matin.

La journée sera d'abord assez ensoleillée malgré la présence de nombreux voiles d'altitude. La nébulosité augmentera assez rapidement sur l'ouest, et plus tard aussi sur le centre du pays. En fin d'après­ midi ou en soirée, on prévoit un risque d'un peu de pluie ou d'une ondée sur l'ouest. Les températures seront encore remarquablement douces avec des maxima de 17 degrés en haute Ardenne à 22 degrés en Campine. Le vent sera faible, à parfois modéré à la mer ainsi qu'en Ardenne, de sud à sud­ ouest. Cette nuit, le temps sera d'abord généralement sec avec de nombreux champs de nuages moyens et élevés. Ensuite, un peu de pluie pourra se produire par endroits. Les minima varieront de 8 à 13 degrés. Le vent sera faible sans direction précise ou de secteur sud.

Lundi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec un risque de quelques précipitations, surtout sur le centre et l'ouest du pays. Les maxima se situeront entre 15 et 19 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est.

Mardi, les nuages seront prédominants et parfois porteurs d'un peu de pluie ou d'une averse. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort dans l'intérieur du pays, et parfois fort en région côtière, de secteur sud-ouest. Les rafales pourraient atteindre 50 à 70 km/h. Maxima de 11 à 16 degrés.

Mercredi, le temps sera généralement sec. Sous un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux, les maxima varieront de 10 degrés en Hautes-Fagnes à 15 degrés sur l'ouest. Le vent sera dans l'ensemble modéré de sud-ouest revenant au sud.

Jeudi, une zone de pluie traversera notre pays depuis l'ouest. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés, sous un vent généralement modéré virant du sud au sud-ouest.

Vendredi, le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées et des maxima de saison, entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés sur l'ouest.

Samedi, le temps devrait rester pratiquement sec durant une bonne partie de la journée, même si le risque de pluie augmentera depuis l'ouest en cours d'après-midi ou en soirée. Les maxima seront proches de 13 degrés dans le centre du pays.