"C'est le chaos": Michael, un Belge vivant à Séoul, témoigne après le drame

Deuil national à Séoul en Corée du Sud. Le pays s'est réveillé meurtri ce dimanche après l'immense bousculade lors d'une fête d'Halloween cette nuit. Un mouvement de foule a entrainé la mort d'au moins 150 personnes et fait des dizaines de blessés

Michael, un Belge vivant à Séoul, a témoigné à notre micro. "Les gens sont en état de choc. C'est quelque chose dont on ne pensait pas que ça pourrait arriver ici à Séoul. Les gens étaient sortis pour faire la fête et on se réveille avec cette nouvelle terrible", confie-t-il.

Il parle d'une atmosphère très lourde évidemment ce matin. Les images du drame tournent en boucle sur toutes les chaines de télévisions du pays et sur les réseaux sociaux.

Michael vit à Séoul depuis presque 10 ans et il connait bien le quartier d'Iteawon. Un quartier particulièrement connu pour sa vie nocturne

"Halloween, c'est à Iteawon. C'est the place to be. C'est l'endroit où il faut être pour faire la fête. C'est assez accidenté, ce n'est pas plat. Ce sont des petites ruelles en pente. Il faut savoir que c'était une fête dont il y avait aussi des routes qui étaient glissantes car des gens ont peut-être jeté de l'alcool sur le sol", poursuit-il.

La ruelle était donc glissante. En haut de la rue principale, quelques personnes sont tombées et ont provoqué un effet domino entrainant la chute de dizaine d'autres. Au total 400 pompiers ont été mobilisés pour secourir les victimes. Le bilan s'élève à plus de 150 morts et 150 blessés et ce matin. Les proches tentent de se retrouver. "Il y a des gens qui cherchent leurs enfants, leurs frères, leurs soeurs. C'est terrible. C'est le chaos pour l'instant. Mais à priori, mes proches sont en sécurité", conclut-il.

Pour l'instant, 355 personnes manquent encore à l'appel, selon les autorités de Séoul.