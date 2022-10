Un individu pris en flagrant délit de vol à Stavelot: le suspect venait de sortir de prison

Un mandat d'arrêt a été requis à l'encontre d'un individu pris en flagrant délit de vol, samedi soir à Stavelot, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Liège. Le suspect venait de sortir de prison.

Les policiers ont été appelés à intervenir, samedi vers 21h30, dans le centre-ville stavelotain.

Alors qu'il venait de quitter son véhicule pour se rendre dans une pizzeria et y réceptionner une commande, un conducteur a constaté qu'un homme était occupé à fouiller sa voiture. Le propriétaire l'a aussitôt intercepté et maîtrisé. Les policiers ont appréhendé l'individu et l'ont privé de liberté.

L'homme avait déjà été condamné pour des faits similaires et se trouve en séjour illégal sur le territoire belge. Il avait quitté la prison il y a quelques semaines. Le dossier a été mis à l'instruction et le parquet a requis la délivrance d'un mandat d'arrêt à charge du suspect.