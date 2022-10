Des abonnés de Walibi interdits d'accéder au site pour Halloween à cause de l'affluence dénoncent une "aberration": le parc s'explique

Walibi est victime de son succès en cette période d'Halloween. Plusieurs abonnés indiquent avoir été empêchés d'accéder au parc d'attractions samedi et ce dimanche. Le parc indique avoir prévenu ses visiteurs de la forte affluence et explique donner la priorité aux tickets datés du jour lorsque le site est complet.

Plusieurs témoins ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce samedi et ce dimanche. En cause: ils ont rejoint Walibi pour profiter des journées spéciales Halloween, mais n'ont pas pu rentrer. "J'ai deux ados de 15 et 17 ans qui attendaient avec impatience l'ouverture de Walibi cette année pour Halloween. Première visite samedi passé à l'ouverture, aucun problème. Ce samedi, devant le parking de Walibi vers 18h... aucun accès n'est autorisé, tout est bouclé par des barrières et surveillé. Je me présente avec mes enfants devant un employé pour lui montrer que nous avons bien des abonnements qui nous permettent d'accéder au parc, mais la réponse fut: le parc est complet, nous ne pouvons pas vous laisser entrer", déplore un témoin. "Ils avaient ordre de faire entrer uniquement les détenteurs d'abonnements Platinum. Une aberration totale".

Jamal a vécu une situation similaire ce dimanche. "Je suis venu avec ma petite famille pour passer notre journée ensoleillée de dimanche en ayant tous un abonnement annuel. On se voit refuser l'accès. Je me demande à quoi il me sert cet abonnement? La cerise sur le gâteau, je vois que l'accès et accordé à ceux qui ont pris un ticket payant du jour. Il n'est signalé nulle part dans le règlement des abonnements que l'accès est limité pour certains jours de l'année", nous écrit-il.

Lorsque le parc est complet, nous donnons la priorité aux personnes qui ont pris un ticket daté

Nous avons contacté la porte-parole du parc d'attractions pour en savoir plus et obtenir des explications. Elle confirme la très forte affluence. "Chaque année, c'est pareil: Halloween est très populaire, surtout autour du 31 et du 1er novembre", indique Justien Dewil. "C'est pour cette raison que nous avons communiqué, bien à l'avance sur notre site, nos réseaux sociaux et par communiqué de presse, qu'il y aurait une forte affluence", précise-t-elle.

Mais comment expliquer que des personnes avec un abonnement annuel n'ont pas pu rentrer? "L'abonnement donne accès au parc pendant un an, y compris à Halloween. Par contre, comme c'est indiqué dans le règlement, il n'est pas valable lorsque le parc affiche complet ou quand il est privatisé", explique la porte-parole de Walibi. "Lorsque le parc est complet, nous donnons la priorité aux personnes qui ont pris un ticket daté pour le jour même".

Nous avons annoncé que le parc était complet pour dissuader les gens qui n'avaient pas un ticket daté de venir

Justien Dewil revient sur la situation de ce dimanche en particulier. "Vers 11H, nous avons atteint les 11.000 visiteurs. Nous étions encore loin de notre limite, qui est d'environ 24.000 personnes. Pourtant, nous avons annoncé sur internet et les réseaux que le parc était complet pour dissuader les gens qui n'avaient pas un ticket daté de venir. On a voulu satisfaire le plus de personnes possibles qui se sont présentées, venues de France ou autre, mais à un moment, on doit limiter", réagit-elle.

Des témoins ayant justement un ticket daté du jour ont indiqué ne pas avoir pu entrer dans le parc. "Un ticket daté doit avoir accès. Peut-être s'agissait-il du parking et qu'elles ont été induites en erreur. Ces personnes peuvent envoyer une réclamation via notre site et nous les recontacterons", répond Justien Dewil.

Quant aux abonnements Platinum, la porte-parole confirme qu'ils permettent d'accéder au parc même lorsqu'il affiche complet, au contraire des autres types d'abonnements.

Si vous comptez vous rendre à Walibi pour Halloween, le meilleur conseil est donc d'y aller après le 1er novembre pour éviter la forte affluence et ne pas risquer d'être bloqué à l'entrée.